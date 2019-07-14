Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса назвал причиной аварии ливень

Сильный ливень мог стать причиной ДТП с автобусом в Башкирии, жертвами которого стали шесть человек и 28 получили травмы, заявил в эфире ГТРК «Башкортостан» начальник ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов со ссылкой на слова водителя транспортного средства.

«Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает», — уточнил он.

Напомним, что в результате аварии на 61 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк 13 человек, включая двух детей, отправлены в больницы. Водитель автобуса остался в живых и проходит медосвидетельствование.