Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

Горячая линия для обращения родственников пострадавших в результате ДТП с автобусом, жертвами которого стали шесть человек и 13 пострадали, заработала в Башкирии, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус, в котором ехали 39 пассажиров. В числе раненых есть два ребенка. Уточняется, что 16 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, а 13, включая двоих детей, доставлены в больницы.