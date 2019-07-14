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Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

 Открытое горение на заводе пластмасс в Подмосковье ликвидировано

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23:14   14 Июля 2019
Россия

Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

Горячая линия для обращения родственников пострадавших в результате ДТП с автобусом, жертвами которого стали шесть человек и 13 пострадали, заработала в Башкирии, рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус, в котором ехали 39 пассажиров. В числе раненых есть два ребенка. Уточняется, что 16 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, а 13, включая двоих детей, доставлены в больницы.

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Автор: Мария Милкевич
#дтп #автобус #чп #башкирия

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