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22:48   14 Июля 2019
Весь мир

Столтенберг заявил, что именно у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

Столтенберг заявил, что именно у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в авторской колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что за сохранение ДРСМД, из которого в одностороннем порядке вышли США, ответственна Россия.

 

«Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех», — написал он.

Столтенберг также добавил, что «на кону стоит безопасность Европы».

Напомним, 1 февраля Штаты сообщили в одностороннем порядке о старте шестимесячной процедуры расторжения Договора о ракетах, так как Россия якобы нарушила его пункты. В качестве ответной меры 3 июля Москва заявила о приостановке выполнения ДРСМД.

Ранее российские власти многократно заявляли, что ракета 9М729 полностью отвечает всем положениям договора, а 23 января 2019 года Министерство обороны РФ специально продемонстрировало эту ракету для иностранных военных атташе, однако представители США и стран — членов НАТО не пожелали прибыть на презентацию.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #нато #столтенберг #дрсмд

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