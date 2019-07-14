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22:35   14 Июля 2019
Россия

Аэропорт Саратова заработал после ЧП с самолетом

Аэропорт Саратова заработал после ЧП с самолетом

Аэропорт Саратов-Центральный заработал в штатном режиме после происшествия с пассажирским самолетом Як-42, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Из-за инцидента с пассажирским лайнером аэропорт приостанавливал прием и отправку самолетов. В настоящее время аэропорт полностью функционирует, в 21:25 мск в аэропорту сел рейс из Москвы, который задержали из-за инцидента на три часа. 

По факту происшествия следователи инициировали проверку.

Рейс Саратов — Сургут со 115 пассажирами на борту при взлете выкатился за пределы полосы ранее в воскресенье. При происшествии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Калуге самолет совершил экстренную посадку в связи с тем, что первый пилот потерял сознание. Осмотревшие его медики заявили о подозрениях на сердечный приступ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #аэропорт #саратов #як-42

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