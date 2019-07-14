Аэропорт Саратова заработал после ЧП с самолетом
Аэропорт Саратов-Центральный заработал в штатном режиме после происшествия с пассажирским самолетом Як-42, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Из-за инцидента с пассажирским лайнером аэропорт приостанавливал прием и отправку самолетов. В настоящее время аэропорт полностью функционирует, в 21:25 мск в аэропорту сел рейс из Москвы, который задержали из-за инцидента на три часа.
По факту происшествия следователи инициировали проверку.
Рейс Саратов — Сургут со 115 пассажирами на борту при взлете выкатился за пределы полосы ранее в воскресенье. При происшествии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Калуге самолет совершил экстренную посадку в связи с тем, что первый пилот потерял сознание. Осмотревшие его медики заявили о подозрениях на сердечный приступ.