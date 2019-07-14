Соболь повторно задержана после попытки побега из отделения

Юрист ФБК и экс-кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь убежала с территории ОВД, полиция догнала ее и вновь задерживает. Видеозапись происходящего опубликована в соцсетях МБХ медиа.

Ранее Соболь была задержана правоохранителями на протестной акции оппозиции за то, что провоцировала своих сторонников на конфликт с полицейскими.

Напомним, экс-кандидаты от оппозиции на выборы в МГД и их сторонники собрались в центре Москвы в 14.00, чтобы заявить о несогласии с отказом в регистрации на выборы из-за чрезмерного количества фейковых подписей. Участники митинга считают решение Мосгоризбиркома незаконным.