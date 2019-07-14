Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

 Открытое горение на заводе пластмасс в Подмосковье ликвидировано

Открытое горение на заводе пластмасс в Подмосковье ликвидировано
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Столтенберг заявил, что именно у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

Столтенберг заявил, что именно у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

 Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

Горячая линия по аварии с автобусом заработала в Башкирии

 Открытое горение на заводе пластмасс в Подмосковье ликвидировано

Открытое горение на заводе пластмасс в Подмосковье ликвидировано
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Столтенберг заявил, что именно у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

Столтенберг заявил, что именно у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

 Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

22:48   14 Июля 2019
Россия

Полиция задержала 25 провокаторов на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала 25 провокаторов на незаконном митинге в Москве

На несогласованной акции в столице правоохранители задержали более 25 человек. В числе задержанных и организаторы мероприятия, проинформировали в городском управлении МВД.

Участники несанкционированного митинга попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и не реагировали на требования полицейских прекратить беспорядки.

Их задержали за административные правонарушения по статье 20.2 КоАП России. Задержанных граждан доставят для разбирательств в несколько отделений Москвы.

Ранее сообщалось, что в ходе незаконного митинга в Новопушкинском саду за провокации были задержаны Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #задержание #политика #провокации #мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...