Полиция задержала 25 провокаторов на незаконном митинге в Москве

На несогласованной акции в столице правоохранители задержали более 25 человек. В числе задержанных и организаторы мероприятия, проинформировали в городском управлении МВД.

Участники несанкционированного митинга попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома и не реагировали на требования полицейских прекратить беспорядки.

Их задержали за административные правонарушения по статье 20.2 КоАП России. Задержанных граждан доставят для разбирательств в несколько отделений Москвы.

Ранее сообщалось, что в ходе незаконного митинга в Новопушкинском саду за провокации были задержаны Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь.