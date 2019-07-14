В соцсетях сравнили Соболь с животным из-за конфликта с полицией

Телеграм-канал Ортега сравнил Любовь Соболь с взбесившимся животным из-за ее конфликта с полицейскими на акции протеста.

Ранее юриста ФБК и экс-кандидата на выборы в Мосгордуму задержали на митинге оппозиции. Соболь активно провоцировала людей на столкновение с правоохранителями, поэтому ее сопроводили в автозак.

Напомним, протестная акция в центре Москвы началась в 14.00. Бывшие кандидаты от оппозиции и их сторонники выражали несогласие с отказом в регистрации на выборы из-за превышения порога бракованных подписей, считая данное решение незаконным.