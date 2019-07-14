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21:55   14 Июля 2019
Россия

Венедиктов опроверг заявление Соболь о незасчитанной подписи Ширвиндта

Венедиктов опроверг заявление Соболь о незасчитанной подписи Ширвиндта

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов указал на ошибку кандидата Любови Соболь, возмутившейся, что Мосгоризбирком якобы признал подпись телеведущего Ширвиндта поддельной. Подпись была засчитана как настоящая.

Соратница блогера Алексея Навального в попытках выгородить себя написала в Twitter, что Мосгоризбирком якобы признает настоящие подписи фальшивками. Она рассказала, что телеведущий Ширвиндт поставил свою подпись за ее кандидатуру и этому есть подтверждение в виде фото, но графологи якобы признали ее подделкой.

 

Венедиктов опроверг эту информацию, объяснив, что подпись Ширвиндта за кандидата от ФБК стоит под номером 717, а в итоговой ведомости в числе отклоненных этот номер не значится - там цифры 713 и 719 идут подряд. Таким образом, подпись Ширвиндта за Соболь засчитана, резюмировал Венедиктов.

Напомним, что ранее Любовь Соболь была уличена в фальсификации подписных листов. Правоохранители обнаружили в центре Москвы цех по подделке подписей в ее пользу. Труд рисовальщиков оценивался в две тысячи рублей. 

Также выяснилось, что 20 процентов собранных за Соболь подписей являются «мертвыми душами». Эту информацию удалось узнать члену Общественной палаты Илье Ремесло. 

Позже координатор сборщиков из штаба Соболь рассказал, как проходил сбор подписей в поддержку Соболь.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #венедиктов #мосгордума #соболь #подделка подписей

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