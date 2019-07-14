Детский лагерь эвакуировали в Бурятии из-за лесного пожара

В Иволгинском районе из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» эвакуировали 181 человека, включая 129 детей из-за начавшегося лесного пожара.

Как сообщили в МЧС России, лес загорелся в одном километре от поселка Сотниково. В превентивных целях было решено эвакуировать людей из детского лагеря.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, никто не пострадал. Эвакуированных разместили в Сотниковской средней школе.

Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае пожар произошел в производственном цеху. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров.