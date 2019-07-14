Соболь провоцировала участников митинга на конфликт с полицией

«Юрист» ФБК Любовь Соболь осталась недовольна спокойным течением акции протеста в Москве возле здания Мосгоризбиркома, поэтому решила спровоцировать людей на конфликт с полицией, в результате чего ее задержали правоохранители, пишет Федеральное агентство новостей.

Митинг в поддержку оппозиционных кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму после окончания подписной кампании из-за превышения порога бракованных подписей, начался в столице в 14.00. Присутствующие считают, что отказ в регистрации был незаконным.

Начавшись как «обычная встреча с избирателями», акция превратилась в шествие по городу от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома с агрессивными лозунгами. В центре Москвы началось подобие майдана с разбитием палаток.

Мирный протест изначально не был целью экс-кандидатов в депутаты МГД, поэтому они провоцировали столкновения, чтобы у полиции был повод для задержаний. Разгоряченные протестными выкриками горожане попытались прорвать кольцо оцепления у здания Мосгоризбиркома.

Любовь Соболь также призывала людей к агрессии, поэтому ее, а также Илью Яшина задержали и отвели в автозак.

Полиция действовала согласно закону, чтобы предотвратить угрозу неконтролируемых стычек, в ходе которых могли пострадать люди.