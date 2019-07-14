СК проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета в МО

Доследственная проверка проводится в отношении инцидента с жесткой посадкой вертолета в Московской области, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ Елена Марковская.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины произошедшего.

Вертолет Robinsson сел в поле около деревни Барское-Мелечкино, в результате жесткой посадки погибли два человека, которые находились на борту. На земле никто не пострадал, здания не повреждены.

В руководстве Федерации сверхлегкой авиации ТАСС сообщили, что одним из погибших был ее глава Игорь Никитин.