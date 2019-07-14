Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пучков уверен, что оппозиция устроила незаконный митинг с целью спровоцировать ОМОН

Пучков уверен, что оппозиция устроила незаконный митинг с целью спровоцировать ОМОН

 Детский лагерь эвакуировали в Бурятии из-за лесного пожара

Детский лагерь эвакуировали в Бурятии из-за лесного пожара
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Беременные женщины погибли в лагере «Эр-Рукбан» из-за отсутствия медпомощи

Беременные женщины погибли в лагере «Эр-Рукбан» из-за отсутствия медпомощи
Пучков уверен, что оппозиция устроила незаконный митинг с целью спровоцировать ОМОН

Пучков уверен, что оппозиция устроила незаконный митинг с целью спровоцировать ОМОН

 Детский лагерь эвакуировали в Бурятии из-за лесного пожара

Детский лагерь эвакуировали в Бурятии из-за лесного пожара
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Беременные женщины погибли в лагере «Эр-Рукбан» из-за отсутствия медпомощи

Беременные женщины погибли в лагере «Эр-Рукбан» из-за отсутствия медпомощи
21:05   14 Июля 2019
Россия

СК проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета в МО

СК проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета в МО

Доследственная проверка проводится в отношении инцидента с жесткой посадкой вертолета в Московской области, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ Елена Марковская.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины произошедшего.

Вертолет Robinsson сел в поле около деревни Барское-Мелечкино, в результате жесткой посадки погибли два человека, которые находились на борту. На земле никто не пострадал, здания не повреждены.

В руководстве Федерации сверхлегкой авиации ТАСС сообщили, что одним из погибших был ее глава Игорь Никитин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#вертолет #ск рф #московская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...