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20:49   14 Июля 2019
Россия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии. В результате инцидента пятеро погибли, еще десять человек получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, пишет РИА Новости.

Сообщается, что автобус марки King Long съехал с дороги на трассе Белорецк — Инзер. Все пострадавшие были госпитализированы. Другие подробности происшествия и причины аварии пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Абхазии пострадали пятеро россиян, еще одна гражданка РФ погибла.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #дтп #автобус #происшествия #башкирия

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