Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии. В результате инцидента пятеро погибли, еще десять человек получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, пишет РИА Новости.

Сообщается, что автобус марки King Long съехал с дороги на трассе Белорецк — Инзер. Все пострадавшие были госпитализированы. Другие подробности происшествия и причины аварии пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Абхазии пострадали пятеро россиян, еще одна гражданка РФ погибла.