Эрдоган не исключил конец поставок С-400 к 2020 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 14 июля, заявил, что процесс поставок зенитных ракетных систем С-400 полностью завершится к апрелю 2020 года. Президент надеется, что определенную часть работы по установке «Триумфа» завершат уже к концу 2019 года.

«А полностью все будет закончено к апрелю 2020 года», — сказал Эрдоган в эфире телеканала Haberturk.

Турецкое военное ведомство в пятницу, 12 июня, проинформировало о старте поставок С-400 в страну. Контракт на поставку четырех дивизионов «Триумфа» на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Согласно контракту, часть сделки оплатит турецкая сторона, а другую часть погасят за счет российского кредита.