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20:49   14 Июля 2019
Россия

Полиция задержала Яшина, Соболь и Жданова за провокации у Мосгоризбиркома

Полиция задержала Яшина, Соболь и Жданова за провокации у Мосгоризбиркома

Незаконный митинг под видом встречи избирателей с кандидатами в депутаты Мосгордумы вышел малочисленным, но продолжительным. Стартовав в 14.00 в Новопушкинском саду, акция протеста завершилась в девятом часу вечера после убедительной просьбой полиции разойтись.

«Уважаемые граждане, ваша акция несогласованна с органами исполнительной власти, убедительная просьба разойтись», — несколько раз просила в мегафон полиция.

Прислушаться к убедительной просьбе полиции отказались соратники блогера Алексея Навального - Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь. Последняя начала толкать полицию и призывать сторонников к провокациям. Провокаторов полиция задержала. 

На акции протеста кандидаты, в чьих подписях Мосгоризбирком нашел не только автографы живых, но и мертвых, а также никогда не существовавших людей, посетило, по оценке корреспондента «Политики Сегодня» несколько сотен человек. 

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Автор: Олег Королев
#мосгордума #яшин #соболь

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