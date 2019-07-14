Беременные женщины погибли в лагере «Эр-Рукбан» из-за отсутствия медпомощи

Положение людей в лагере беженцев в контролируемом США регионе Сирии «Эр-Рукбан» катастрофическое — мало еды и воды, вблизи жилых построек мусорные свалки и ямы с отходами. По информации источника ФАН, из-за отсутствия медицинской помощи погибли беременные женщины.

Одна из женщин рассказала, что не получала медпомощь и не попала к врачу во время беременности. По ее словам, боялась, что роды будут сложные, а помочь некому, но помогла соседка, поэтому все прошло хорошо.

«Но и потом ребенка не осматривали врачи», — рассказала собеседница сирийского источника.

Армия САР подготовила коридоры для вывода беженцев из лагеря, но незаконные вооруженные формирования, которые контролируют американская сторона, всячески препятствуют эвакуации.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Сотни тысяч людей остались без дома и денег. Поэтому при поддержке международных организаций по правам человека организуются лагеря для беженцев, где нуждающимся предоставляют ночлег, еду и медицинскую помощь. Однако «Эр-Рукбан» находится на границе САР и Иордании в пустыне, где на сотни километров вокруг нет ни источников воды и социальной инфраструктуры.