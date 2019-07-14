Пучков уверен, что оппозиция устроила незаконный митинг с целью спровоцировать ОМОН

Незаконная акция с требованием допустить «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму состоялась в столице в воскресенье.

Однако оппозиция требует вовсе не допуска на выборы, она пытается замаскировать свои ошибки и провалы и неспособность законно собрать подписи, считает писатель Дмитрий «Гоблин» Пучков, пишет ФАН.

Он отметил, что несанкционированное мероприятие собрало весьма небольшое количество участников.

«Если на всю Москву их собирается не более тысячи человек — это просто ни о чем, это какие-то доли процента», — подчеркнул писатель.

Собеседник ФАН отметил, что незарегистрированные на выборы оппозиционеры предпочитают оказывать давление на Мосгоризбирком через «улицу» вместо того, чтобы делать все по закону - через суд, как это принято в цивилизованных странах.

Так называемые«независимые кандидаты» ничего не могут добиться законным путем, даже собрать шесть тысяч подписей, отметил Пучков.

«Ну что это такое, покойников вписывать! Это вообще стыд, срам и позор! Ну а раз не получилось законным путем — давайте устроим истерику, пусть нас ОМОН отметелит дубьем, и тогда трагедия на весь мир получится!», - говорит Пучков.

Оппозиция провоцирует скандалы, чтобы скрыть реальное отсутствие поддержки. Несанкционированный митинг затевался с одной целью - спровоцировать ОМОН и раздуть скандал, полагает собеседник СМИ.

Ранее писатель Николай Стариков рассказал ФАН, что оппозиционеров не интересует регистрация на выборах, они желают только хайпа.

«Независимые кандидаты», в том числе Любовь Соболь изначально понимали, что не смогут собрать подписи законным путем, поэтому пошли на многочисленные нарушения.