Мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера в Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из ружья на озере во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне, в субботу. Полиция Всеволожского района получила обращение от гражданина, сообщившего, что во время отдыха со своей семьей у озера Круглое неизвестный открыл по нему стрельбу из леса. Мужчина получил ранение.

К месту происшествия прибыла полиция. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать стрелявшего. Им оказался мужчина 1961 года рождения.