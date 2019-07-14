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19:38   14 Июля 2019
Россия

Мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера в Ленинградской области

Мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера в Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из ружья на озере во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне, в субботу. Полиция Всеволожского района получила обращение от гражданина, сообщившего, что во время отдыха со своей семьей у озера Круглое неизвестный открыл по нему стрельбу из леса. Мужчина получил ранение.

К месту происшествия прибыла полиция. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать стрелявшего. Им оказался мужчина 1961 года рождения.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #стрельба #ленинградская область #всеволожский район

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