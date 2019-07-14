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19:45   14 Июля 2019
Россия

Член ОП РФ нашел еще двух «поддержавших» оппозицию усопших

Член ОП РФ нашел еще двух «поддержавших» оппозицию усопших

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло в воскресенье, 14 июля, обнаружил несоответствия в подписных листах кандидата в Мосгордуму от Дмитрия Гудкова — Дмитрия Клочкова, а также сотрудника Ходорковского — Александра Соловьева. По его словам, в подписном листе Клочкова (том 12, лист 125) подписантом значится Корявцев Николай Михайлович. Однако Ремесло нашел не только справку о смерти этого гражданина, но и могилу. 

Аналогичная ситуация в подписном листе Соловьева. Там указали некого Тихомирова Михаила Викторовича, который скончался в июне 2017 года. Справка и фотография могилы имеется. Член ОП РФ предложил оппозиционным кандидатам в Мосгордуму написать явку с повинной и извиниться перед родственниками покойных.

Ранее Илья Ремесло в ходе пресс-конференции о подготовке к выборам в МГД заявлял, что члены московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей независимых кандидатов в Мосгордуму.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #мосгордума

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