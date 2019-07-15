Политолог сомневается, что десять суток исправят Соболь, Жданова или Яшина

Официально мероприятие в Новопушкинском саду заявляли как встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Пока еще кандидатов на нее явилось минимум восемь: Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров из «Яблока», Юлия Галямина, Дмитрий Гудков из команды сына экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Иван Жданов — от блогера Алексея Навального.

На восьмерых они в конце недели сдали почти 40 тысяч подписей в Мосгоризбирком в свою поддержку, в которых, впрочем, оказались не только автографы живых, но и мертвых, и даже никогда не существовавших людей.

Поддержать же кандидатов, которых вот-вот официально снимут, на «встречу», по подсчетам корреспондента «Политики Сегодня», явилось всего несколько сотен человек. Еще одним доказательством, что в регистрации этим кандидатам отказали по справедливости, это счел профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев.

«Действительно, если бы все было честно, то на улицы бы вышло больше избирателей. Никаких подписей они толком не собирали. Некоторые из сотрудников избирательных штабов это уже написали: подписи приходилось фальсифицировать», — говорит Матвейчев.

Вторым доказательством стали события на улице. Малочисленный протест не стал довольствоваться просторами Новопушкинского сада. Рассыпавшаяся колонна по указанию Яшина двинулась к зданию мэрии. Дойдя до дверей с криками «Выходи!», люди осознали, что двери закрыты. Выходной день. Яшин призвал всех стучать. Соболь предложила пойти к Мосгоризбиркому — толпа, скандирующая «За Любовь!», последовала за ней.

Добравшись до здания, около тысячи людей начали требовать отставок. Некоторые накидывались на полицейских, думали, что стражи задержат, но нет. Днем увели только одного человека, который решил покидать туристические коврики протестующих через головы правоохранителей.

К восьми часам вечера у Мосгоризбиркома, когда митингующие развернули палатки, полиция убедительно попросила всех разойтись.

«Это, конечно, полная чушь что они [митингующие] делали, — считает Матвейчев. — Все абсолютно несанкционированно. Все эти попытки были нужны им для того, чтобы сейчас начинать говорить о всевозможных политических заключенных. <…> Не разгоняли [полицейские] и терпели до последнего, потому что надеялись, что люди побузят и успокоятся. Зачем им специально какое-то насилие применять? Но у них цель была другая – спровоцировать на задержания. Ничего не поделаешь».

Одной из первых полицейские задержали Соболь, которая с руками набросилась на проходивших мимо правоохранителей. Следом — кандидата от Навального, Жданова, потом и Яшина. Всего правоохранители задержали 25 провокаторов.

Матвейчев сомневается, что штраф или арест исправят Соболь, Яшина или Жданова, и надеется, что Госдума ужесточить наказание за провокации на митингах уже осенью.