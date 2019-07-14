Серуканов назвал цирком «голодовку» Соболь

Мосизбирком отказал в регистрации двенадцати независимым кандидатам в Мосгордуму от 43 округа из-за бракованных подписей. Среди выбывших кандидатов актер Андрей Соколов, футболист Дмитрий Булыкин, музыкант Сергей Троицкий, оппозиционный кандидат Сергей Митрохин и юрист ФБК Любовь Соболь.

Соболь уверена, что отказ ее зарегистрировать является несправедливым и объявила о начале голодовки. Стоит отметить, что эксперты-графологи забраковали у Соболь 725 подписей - они оказались фальшивыми, пишут Народные новости.

В подписных листах сторонницы Навального есть даже «мертвые души», ранее сообщал член Общественной палаты России Илья Ремесло после проведения собственного расследования. «Мертвые» подписи составляют 20 процентов от общего числа.

Кроме того, правоохранителям удалось обнаружить в Москве цех по подделке подписей за Соболь.За несколько дней рисовальщики подделали около 600 подписей за кандидатку.

Использовавшая столь черные методы работы Соболь объявила голодовку до тех пор, пока снятых с выборов кандидатов в МГД не зарегистрируют.

Экс-юрист штаба Алексея Навального Виталий Серуканов считает, что у Соболь звездная болезнь. Она полагает, что одна заслуживает победы в выборах, а другие кандидаты просто массовка.

«По поводу голодовки я уверен, что они ее планировали еще в марте-апреле, потому что было понятно, что ни инфраструктуры для сбора подписей, ни сторонников, которые могли бы обеспечить прохождение барьера, у нее не было», — отметил Серуканов.

Она прибегла к такому способу, чтобы лишний раз попасть в СМИ, также сказал он.

Серуканов также напомнил, что глава штаба Навального Леонид Волков в 2015 году тоже объявил голодовку, после чего его заметили заказывающим пиццу. Он выразил уверенность, что заявления Соболь - тоже «цирк». После того, как она наделает шумихи своей псевдоголодовкой, оппозиционеры уйдут в тень, полагает их бывший соратник.