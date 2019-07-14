Стариков призвал Соболь не шантажировать МГИК мнимой «голодовкой»

Писатель и общественный деятель Николай Стариков в воскресенье, 14 июля, заявил, что выборная кампания в Мосгордуму нужна оппозиционным кандидатам исключительно ради создания информационных поводов. По его словам, они заявляли, что идут на выборы, а потом «имитировали сбор подписей, в ходе которого, вероятнее всего, эти самые подписи подделывали».

Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей сказал, что оппозиционные кандидаты намеренно спровоцировали избиркомы отказать представителям оппозиции в регистрации. Вместо того, чтобы идти в суд и доказывать, что москвичи действительно оставили подписи, они создали «очередную информационную шумиху».

«При этом так называемые «оппозиционеры» полностью игнорируют законную процедуру оспаривания решений избирательных комиссий. Так что перед нами те, кто изначально играет не на победу, а на участие», — добавил писатель.

Что касается голодовки, которую объявила Соболь, то Стариков напомнил, что это весьма сильное средство протеста. По его словам, в последнее время голодовку нередко использует исключительно как пиар-ход.