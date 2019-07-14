Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Бывший муж Кати Самбуки и создатель adult-контента Боб Джек в воскресенье, 14 июля, заявил, что ответит на обвинения феминисток необычной голодовкой. По его словам, феминистки обвинили всех мужчин не только в «харассменте», но и куда более неприемлемых вещах. Порнорежиссера возмутило, что женщины «стригут всех под одну гребенку».

Речь не идет о мужчинах, которые действительно как-то унижали женщин или применяли насилие, но от акции вроде Me too пострадали и совершенно невиновные люди, объяснил Боб Джек Федеральному агентству новостей. Поэтому создатель adult-контента готов отказаться от интима или объявить сексуальную голодовку, которая продлится до тех пор, пока сторонницы феминизма не извинятся за оскорбления и необоснованные обвинения в сторону невиновных мужчин.