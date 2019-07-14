Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

 Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга

Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Туристический вертолет рухнул в Индонезии

Туристический вертолет рухнул в Индонезии

 Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает
Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

 Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга

Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Туристический вертолет рухнул в Индонезии

Туристический вертолет рухнул в Индонезии

 Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает
18:11   14 Июля 2019
Россия

Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Бывший муж Кати Самбуки и создатель adult-контента Боб Джек в воскресенье, 14 июля, заявил, что ответит на обвинения феминисток необычной голодовкой. По его словам, феминистки обвинили всех мужчин не только в «харассменте», но и куда более неприемлемых вещах. Порнорежиссера возмутило, что женщины «стригут всех под одну гребенку».

Речь не идет о мужчинах, которые действительно как-то унижали женщин или применяли насилие, но от акции вроде Me too пострадали и совершенно невиновные люди, объяснил Боб Джек Федеральному агентству новостей. Поэтому создатель adult-контента готов отказаться от интима или объявить сексуальную голодовку, которая продлится до тех пор, пока сторонницы феминизма не извинятся за оскорбления и необоснованные обвинения в сторону невиновных мужчин.

«Мужчины лишились работы, репутации, некоторые даже семей. А оболгавшие их женщины не понесли никакого наказания. Я готов отказываться от секса до тех пор, пока они не принесут хотя бы извинения», — сказал порнорежиссер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #голодовка #общество #феминистки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...