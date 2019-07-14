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17:43   14 Июля 2019
Весь мир

Туристический вертолет рухнул в Индонезии

Туристический вертолет рухнул в Индонезии

Туристический вертолет рухнул в воскресенье на острове Ломбок. В результате происшествия четыре человека получили травмы, сообщили в местной полиции, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел около 14.00 (10.00 мск) близ международного аэропорта острова Ломбок. Вертолет балийской компании PT Carpediem Air возвращался с экскурсии в городе Лабуан Баджо и потерпел крушение при посадке.

В крушении пострадали пилот вертолета и три туриста из ФРГ, Британии и Чили. Министерство транспорта Индонезии инициировало расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что вертолет с пассажирами на борту рухнул в Канаде возле аэропорта города Стейнбэк. Пилот и пассажир смогли выбраться из рухнувшего авиасудна до начала пожара.

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Автор: Ольга Шпакова
#вертолет #туристы #крушение #индонезия

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