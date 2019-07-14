Застрявших в Бургасе российских туристов перевезут другие авиакомпании

Пассажиров отмененных рейсов Bulgaria Air, которые с 13 июля не могут вылететь из Бургаса в Санкт-Петербург, перевезут другие авиакомпании. Об этом сообщили в авиакомпании Bulgaria Air.

Пассажиры отмененных вчера рейсов 619 и 620 между Бургасом и Петербургом перенаправят на рейсы других авиакомпаний. Отмечается, что туроператором по данным рейсам является российская компания «Балкан Экспресс».

Российские туристы должны были вылететь в Петербург вчера в 19.46, но из-за отмены рейса провели ночь в терминале и только в 06.00 их заселили в отели.

Рейс был отменен из-за выявленной технической неисправности самолета.