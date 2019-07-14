Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

 Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга

Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Туристический вертолет рухнул в Индонезии

Туристический вертолет рухнул в Индонезии

 Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает
Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

Феминистки довели порнорежиссера до сексуальной голодовки

 Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга

Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга
Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

 ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер
Туристический вертолет рухнул в Индонезии

Туристический вертолет рухнул в Индонезии

 Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает
17:17   14 Июля 2019
Россия

Застрявших в Бургасе российских туристов перевезут другие авиакомпании

Застрявших в Бургасе российских туристов перевезут другие авиакомпании

Пассажиров отмененных рейсов Bulgaria Air, которые с 13 июля не могут вылететь из Бургаса в Санкт-Петербург, перевезут другие авиакомпании. Об этом сообщили в авиакомпании Bulgaria Air.

Пассажиры отмененных вчера рейсов 619 и 620 между Бургасом и Петербургом перенаправят на рейсы других авиакомпаний. Отмечается, что туроператором по данным рейсам является российская компания «Балкан Экспресс».

Российские туристы должны были вылететь в Петербург вчера в 19.46, но из-за отмены рейса провели ночь в терминале и только в 06.00 их заселили в отели.

Рейс был отменен из-за выявленной технической неисправности самолета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#санкт-петербург #происшествия #туристы #бургас #bulgaria air

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...