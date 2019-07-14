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17:38   14 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

Легендарный дипломат и политолог из Грузии Гамлет Чипашвили рассказал о турецкой оккупации грузинской Аджарии в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Собеседник успел поработать в разных политических структурах страны, он досконально разбирается во «внутренней кухне». Например, он занимал посты главы парламентского аппарата, постоянного представителя Аджарии и депутата. И это лишь малая часть его послужного списка.

Чипашвили решил поднять одну из самых главных проблем современного государства — фактический захват Турцией грузинского региона Аджария, причем не только в религиозной сфере, но и в экономической.

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

«По сути, все это одна из составляющих стратегии «восстановления Османской империи». Кстати, эту тему периодически публично поднимает один из ее идеологов — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — заметил эксперт.

Свыше 60 тысяч турков на данный момент имеют двойное гражданство. Все верно, второе — грузинское. Население и гости захваченного района попросту боятся говорить на родном языке, рассказал Чипашвили.

«По сути, экономически Турция полностью «оккупировала» Грузию — при полной неспособности наших властей защитить внутренний рынок и местных производителей», — заявил дипломат.

Однако все эти проблемы замалчиваются, а большее внимание отдают «российской агрессии». В частности, этому помогают и американские политики. Стоит просто вспомнить приезд помощника демократа Майкла Карпентера. Напомним, спустя несколько дней в Тбилиси начались антироссийские протесты.

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

«Саакашвили также не раз говорил, что «турки — это братья, а самый большой враг и самый вредный народ для Грузии — это Россия и русские», — вспоминает собеседник.

Более того, аэропорт Аджарии уже стал воздушным вокзалом Турции. Граждане этой страны даже не проходят таможенного контроля. Политолог уверен, что регион полностью переформировался в турецкий, который формально входит в состав Грузии.

Турки открыли несколько предприятий легкой промышленности, где в качестве работников выступают их же соотечественники, по большей части. Для грузин «созданы худшие условия». Помимо заводов, в регионе стоят сотни магазинов, пунктов питания. Кстати, многие заставляют посетителей излагаться на турецком, так как грузинского языка они попросту не знают, да и не надо им его учить.

«Как говорили мне бывшие члены парламента от Аджарии, они, когда звонят по телефону в Грузию, горько шутят: «Мы вас беспокоим из Турции».  Как известно, в каждой шутке есть доля правды», — подчеркнул он.

Анкара фактически «оккупировала» грузинскую Аджарию

За шумихой о «русских оккупантах» и с легкой руки Вашингтона Грузия постепенно переходит Турции. Ведь антироссийские настроения начали транслировать еще с 1989 года. О правде сейчас необходимо напоминать.

«Потому что люди в Грузии в это не верят, не хотят верить. В этом, увы, все дело», — закончил Чипашвили.

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Автор: Анна Манц
#турция #грузия #аджария

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