Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает
Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo в воскресенье, 14 июля, перестала работать, поэтому пользователи не могут использовать навигационные сигналы с космических. По информации центра услуг Galileo, сейчас у всех рабочих спутников европейской глобальной навигационной системы статус «не используются по целевому назначению».
«До следующего уведомления для пользователей приостановили обслуживание. Навигационные сигналы со спутников нельзя использовать», — сообщается на сайте Galileo.
Представители сайта insidegnss.com отметили, проблема возникла у комплекса точного времени системы Galileo, который расположен в Италии.
Galileo Interruptus? Official Notice on July 11 advises users that Galileo Service is degraded on all satellites until further notice. https://t.co/T4Yl3DWDlH #GNSS #GPS .@GalileoGNSS pic.twitter.com/3zaIzvmTij— Inside GNSS (@insideGNSS) 14 июля 2019 г.