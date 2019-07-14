Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo в воскресенье, 14 июля, перестала работать, поэтому пользователи не могут использовать навигационные сигналы с космических. По информации центра услуг Galileo, сейчас у всех рабочих спутников европейской глобальной навигационной системы статус «не используются по целевому назначению».

«До следующего уведомления для пользователей приостановили обслуживание. Навигационные сигналы со спутников нельзя использовать», — сообщается на сайте Galileo.

Представители сайта insidegnss.com отметили, проблема возникла у комплекса точного времени системы Galileo, который расположен в Италии.