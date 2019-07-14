ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

Фото кандидатов на посты депутатов Верховной Рады опубликовали на сайте украинской Центральной избирательной комиссии 14 июля. Среди прочих, там оказался и Дарт Викторович Вейдер.

Согласно карточке кандидата, он представляет партию «Блок Дарта Вейдера» и идет на выборы от одесского одномандатного избирательного округа под номером 135. Родился претендент в Киеве, закончил вуз и работает директором ООО «Темная сторона силы». К тому же, необычный кандидат не имеет судимостей.

Об участии Вейдера в гонке за кресло парламентария стало известно 26 июня.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.

Напомним, что в 2014 году на внеочередных выборах в украинский парламент числились сразу шесть претендентов под именем героя из «Звездных войн».