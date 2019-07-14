Оппозиция «рисовала» подписи, чтобы был повод для митинга

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму решили завершить свою провалившуюся избирательную кампанию несанкционированной акцией. О проведении митинга оппозиционеры заговорили еще после сдачи подписей в избирком, пишут Народные новости.

Навальнисты и другие «независимые» кандидаты готовились к провокации в течение нескольких недель. Для привлечения внимания к своим персонам они участвовали в сомнительных акциях и скандалах, попались на подделке подписей, заведомо понимая, что обман станет явным и последует справедливая реакция властей.

На подделке подписей поймали всех ставленников Навального — от главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина до юриста ФБК Любови Соболь.

Цех по рисовке подписей за несистемных кандидатов был обнаружен в начале июля. Рисовальщики подделывали подписные листы за Соболь, успев заполнить около 600 подписей.

Сама кандидатка свою причастность к подделкам отрицает, но ход ее подписной кампании указывает на то, что рисовка подписей, безусловно, имела место быть. Так, за первые две недели ее команда собрала всего около 500 автографов, зато за оставшееся время подписи стали расти как на дрожжах и увеличились до нескольких тысяч, что вызвало недоверие как у избирателей, так и у экспертов.

В рисовке также подозревают кандидата в депутаты Мосгордумы от 5 округа Дмитрия Гудкова.

В июле у кандидата в депутаты МГД Александра Босых в Facebook появилось видео с места фальсификации подписных листов в поддержку Гудкова и главы муниципального округа "Красносельский" Ильи Яшина.

Отмечается, что в помещении на стене висел график, по которому подписи рисовали за Яшина, Гудкова, Соболь.

Также известно, что рисовальщики Гудкова подделывали подписи и за Александра Соловьева.

Несмотря на то, что цеха по производству поддельных подписей были раскрыты, кандидаты из оппозиционного звена продолжают уверять в своей невиновности и устраивать провокации в виде незаконных митингов.

Своими истериками выдвиженцы от оппозиции пытаются отвлечь внимание общественности от собственных махинаций, отмечает СМИ.