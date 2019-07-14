Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

Военный парад по случаю французского национального праздника День взятия Бастилии завершился в воскресенье, 14 июля, однако люди не разошлись по домам, а собрались на улицах Парижа. По информации РИА Новости, протестующие выкрикивают лозунги «желтых жилетов» и разрушают ограждения.

Полицейские применили слезоточивый газ и задержали троих протестующих, в том числе главного идеолога «желтого» течения Эрика Друэ. В субботу, 13 июля, участники движения «желтых жилетов» устроили акцию протеста на Северном вокзале Парижа. Стоит отметить, что демонстрацию согласовали, но заход на транспортный узел — нет.

Участники протеста требовали, чтобы местные власти организовали референдум и рассмотрели вопросы государственной важности. Также «желтые жилеты» пригрозили устроить масштабную акцию протеста в Париже в Национальный праздник Франции — 14 июля.