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 Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии
16:39   14 Июля 2019
Весь мир

Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

Военный парад по случаю французского национального праздника День взятия Бастилии завершился в воскресенье, 14 июля, однако люди не разошлись по домам, а собрались на улицах Парижа. По информации РИА Новости, протестующие выкрикивают лозунги «желтых жилетов» и разрушают ограждения.

Полицейские применили слезоточивый газ и задержали троих протестующих, в том числе главного идеолога «желтого» течения Эрика Друэ. В субботу, 13 июля, участники движения «желтых жилетов» устроили акцию протеста на Северном вокзале Парижа. Стоит отметить, что демонстрацию согласовали, но заход на транспортный узел — нет.

Участники протеста требовали, чтобы местные власти организовали референдум и рассмотрели вопросы государственной важности. Также «желтые жилеты» пригрозили устроить масштабную акцию протеста в Париже в Национальный праздник Франции — 14 июля.

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#париж #общество #беспорядки #парад

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