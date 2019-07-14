Политтехнолог назвал пять факторов для успешного сбора подписей, которых не было у Соболь

Политтехнолог Дмитрий Гусев перечислил пять факторов, которым должен соответствовать участник выборов в Московскую городскую думу. Не удивительно, что провалившаяся кандидатка Любовь Соболь не соответствует ни одному из них.

Во первых, по словам эксперта, важен личный ресурс кандидата, то есть его узнаваемость. За ним следуют хорошая команда, значительное число сторонников, время и деньги.

«Это пять факторов, для того чтобы собрать подписи для участия в выборах в Московскую городскую думу. И это очень сложно», — констатировал он в беседе с «ПолитРоссией».

Юрист так называемого ФБК пролетает по всем пунктам, что и показало решение Московской избирательной комиссии. Однако стоит помнить, что ведомство отказало Соболь в регистрации только из-за большого количества недействительных подписных листов. Часть поддержки, кстати, исходила от мертвых и даже несуществующих людей.

Политический технолог заметил, что если комиссия обнаружила нарушения, значит кандидаты просто не смогли выполнить работу. Следовательно, их необходимо снимать с гонки, как и поступила МГИК.

«Избирком не занимается политикой, избирком занимается технологией соблюдения предвыборных процедур», — напомнил Гусев.

То, что Соболь фальсифицирует документы и нарушает законодательство было ясно еще до проверки Мосизбиркома. В конце июля полицейские обнаружили в Москве квартиру, где «рисовались» подписи за горе-кандидатку. Молодые люди за смену успевали отрабатывать по 40 таких листов, за что им выплачивали две тысячи рублей.

Координатор сборщиков недавно также рассказал подробности работы. Ранее юрист заявляла о чуть ли не самых лучших условиях работы и о самом дружном в мире коллективе. Но, на самом деле, все не столь радужно. Ребят натравливали друг на друга, заставляя шпионить за каждым коллегой, а других и вовсе просили на камеру делать лживые заявления. В случае неповиновения, всех просто увольняли.