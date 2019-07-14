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16:00   14 Июля 2019
Весь мир

Протестующие в Париже возводят баррикады на Елисейских полях

Протестующие в Париже возводят баррикады на Елисейских полях

Протестующие строят баррикады из железных ограждений на Елисейских полях. Ранее сообщалось, что после парада в День взятия Бастилии в Париже на улице вышли толпы протестующих. 

Митингующие выкрикивали лозунги «желтых жилетов» и разрушали установленные железные ограждения. Для разгона потасовки правоохранители применили слезоточивый газ.

До начала парада в одной из зрительских зон случилась потасовка между членами движения «желтых жилетов» и сотрудниками полиции. После инцидента было задержано несколько человек, в том числе идеолог протестов Эрик Друэ.

Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2019 года. Митингующие требуют, чтобы власти не повышали налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о работе над этим вопросом, однако участники движения продолжают устраивать акции. Протесты зачастую заканчиваются столкновениями с полицией и погромами.

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Автор: Ольга Шпакова
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