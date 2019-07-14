Глава администрации Гонконга хотела уйти в отставку на фоне протестов

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова уйти в отставку на фоне протестов, но официальный Пекин не поддержал идею. По информации газеты Financial Times, Кэрри Лэм несколько раз за последние недели намеревалась подать в отставку, но Пекин настоял, что глава администрации Гонконга «останется, чтобы разгрести беспорядок, который навела».

В администрации Гонконга ответили, что Кэрри Лэм «дала понять, что по-прежнему привержена служению местным жителям». Масштабные протесты начались в начале июня после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, Гонконг вправе выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР.

Начались многотысячные акции протеста, поэтому гонконгское правительство пошло на уступки и объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону. Также Кэрри Лэм публично извинилась за сложившуюся ситуацию. Однако противников проекта закона не удовлетворили условия правительства, поэтому люди потребовали полностью отказаться от него.