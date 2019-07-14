Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет

Прокуратура проверит, почему в Саратовской области около села Губаревка от пруда исходит тухлый запах и он приобрел зелено-синий цвет. Ранее о метаморфозах водоема рассказали местные жители.

Как сообщило ведомство на своей официальной странице в Instagram, представители прокуратуры совместно с органами власти взяли из пруда пробы воды и встретились с местными жителями. После проведения анализа будет решен вопрос о принятии мер прокуроского реагирования.

Замминистра природных ресурсов и экологии области Борис Аксененко, посетивший водоем вместе с представителем прокуратуры, считает, что он изменил цвет из-за наличия водорослей. Он написал в Instagram, что водоем с водорослями имеет небольшую проточность и под воздействием тепла вода зацвела, что не представляет угрозы.