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15:38   14 Июля 2019
Россия

Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет

Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет

Прокуратура проверит, почему в Саратовской области около села Губаревка от пруда исходит тухлый запах и он приобрел зелено-синий цвет. Ранее о метаморфозах водоема рассказали местные жители.

Как сообщило ведомство на своей официальной странице в Instagram, представители прокуратуры совместно с органами власти взяли из пруда пробы воды и встретились с местными жителями. После проведения анализа будет решен вопрос о принятии мер прокуроского реагирования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокуратурой Татищевского района организована проверка по факту загрязнения пруда у села Губаревка. Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды. По результатам исследования проб будет решён вопрос о принятии мер прокуроского реагирования.

Публикация от ПРОКУРАТУРА САРАТОВСКОЙ ОБЛ. (@sarprok.ru)

Замминистра природных ресурсов и экологии области Борис Аксененко, посетивший водоем вместе с представителем прокуратуры, считает, что он изменил цвет из-за наличия водорослей. Он написал в Instagram, что водоем с водорослями имеет небольшую проточность и под воздействием тепла вода зацвела, что не представляет угрозы.

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Автор: Ольга Шпакова
#прокуратура #экология #саратовская область #водоем #пруд

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