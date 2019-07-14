Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

 Политтехнолог назвал пять факторов для успешного сбора подписей, которых не было у Соболь

Политтехнолог назвал пять факторов для успешного сбора подписей, которых не было у Соболь
ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

 Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

 Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии
Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

 Политтехнолог назвал пять факторов для успешного сбора подписей, которых не было у Соболь

Политтехнолог назвал пять факторов для успешного сбора подписей, которых не было у Соболь
ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

ЦИК Украины показал, как выглядит баллотирующийся в Раду Дарт Вейдер

 Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo не работает

 Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

Беспорядки начались в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии
15:45   14 Июля 2019
Россия

Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов в воскресенье, 14 июля, заявил, что не видит оснований для проведения митинга незарегистрированными кандидатами в депутаты Московской городской думы. По его словам, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и страны.

«В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения защиты прав человека», — сказал член СПЧ.

Борисов считает, если люди по любому поводу пытаются выходить на улицы, тогда это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития гражданского общества и государства, передает РИА Новости. Правозащитник предложил сначала разобраться в ситуации, посмотреть, действительно ли есть какие-либо нарушения закона, и только потом принимать меры.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировал Мосгоризбирком, в социальных сетях распространили информацию о проведении в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинском сквере встречи с избирателями. Так случилось после проверки подписных листов Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина.

Мосгоризбирком выявил свыше десяти процентов бракованных подписей и снял кандидатуры с выборов. Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы заявили, что оспорят результаты проверки.

Хотя у полицейских еще на этапе сбора подписей возникли вопросы к качеству. По информации столичного ГУ МВД РФ, правоохранители на Шелепихинской набережной обнаружили квартиру, где граждане подделывали подписи для регистрации кандидата в депутаты Московскую городскую думу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #спч #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...