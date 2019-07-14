Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов в воскресенье, 14 июля, заявил, что не видит оснований для проведения митинга незарегистрированными кандидатами в депутаты Московской городской думы. По его словам, что это неправильное направление развития как гражданского общества, так и страны.

«В этой ситуации я даже не вижу оснований митинговать с точки зрения защиты прав человека», — сказал член СПЧ.

Борисов считает, если люди по любому поводу пытаются выходить на улицы, тогда это совершенно неправильная позиция и даже неправильное направление развития гражданского общества и государства, передает РИА Новости. Правозащитник предложил сначала разобраться в ситуации, посмотреть, действительно ли есть какие-либо нарушения закона, и только потом принимать меры.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировал Мосгоризбирком, в социальных сетях распространили информацию о проведении в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинском сквере встречи с избирателями. Так случилось после проверки подписных листов Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина.

Мосгоризбирком выявил свыше десяти процентов бракованных подписей и снял кандидатуры с выборов. Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы заявили, что оспорят результаты проверки.

Хотя у полицейских еще на этапе сбора подписей возникли вопросы к качеству. По информации столичного ГУ МВД РФ, правоохранители на Шелепихинской набережной обнаружили квартиру, где граждане подделывали подписи для регистрации кандидата в депутаты Московскую городскую думу.