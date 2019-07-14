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Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

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15:07   14 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Ветка 500-летнего платана рухнула у дворца Шекинских ханов в городе Шеки, травмы получили 19 человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщили в Минздраве Азербайджана.

Ветка платана рухнула из-за сильного ветра на людей, гулявших по территории дворца. В пресс-службе ведомства отметили, что российские туристы находятся в стабильном состоянии. Четверо из пострадавших туристов находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что в числе пострадавших пять сирийцев.

Людей в тяжелом состоянии могут перенаправить в больницу в Баку, отметили в Министерстве здравоохранения.

К месту ЧП прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев контролирует ситуацию.

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Автор: Ольга Шпакова
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