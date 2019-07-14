Политолог напомнил Соболь о наказании за подделку подписей

Политолог и глава АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин напомнил кандидату в МГД и юристу так называемого ФБК Любови Соболь о незыблемости законодательства и избирательного права. Он побеседовал с «НьюИнформ» 14 июля.

Напомним, что Соболь отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения разрешенного брака подписных листов, часть из которых и вовсе была от лица усопших. Стоит отметить, что к этому все и вело.

Например, в конце прошлого месяца полиция нашла квартиру, где молодые люди подделывали подписи за протеже блогера Алексея Навального. За смену им удавалось «нарисовать» до 40 документов и получить обещанные две тысячи рублей.

Также махинациями кандидатки поделился и координатор сборщиков подписей. Соболь утверждала, что ее сотрудники работают в атмосфере дружелюбия, однако оказалось, что все это ложь. Она буквально натравливала парней и девушек друг на друга, заставляла их шпионить друг за другом и давать лживые заявления на камеру.

«Каждый кандидат, будь ли это представитель думской партии или оппозиционер, самовыдвиженец, несет персональную юридическую ответственность за чистоту своей предвыборной кампании», — напомнил Самонкин.

Подделка подписных листов нарушает законодательство, и уж тем более не будет основанием для регистрации на выборы. Однако оппозиция, которая считает, что ей все вокруг должны, пытается спекулировать на этом, заявляя, что «якобы власть не допускает неугодных к выборам».

«Однако эти протесты им не помогут, так как в нашей стране главенствуют принципы Конституции и верховенства закона, а не политические предпочтения», — подчеркнул собеседник.

Случай с Соболь, которой отказали в регистрации, в очередной раз продемонстрировал, что закон работает. К тому же, отсутствие поддержки показало, что москвичи не хотят иметь дело с «детьми» Навального.