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14:52   14 Июля 2019
Россия

Горбунов посоветовал Соболь разобраться со сборщиками недействительных подписей

Горбунов посоветовал Соболь разобраться со сборщиками недействительных подписей

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в воскресенье, 14 июля, порекомендовал Любови Соболь разобраться со сборщиками по вопросу недействительных подписей. По его словам, большой процент брака в подписях в поддержку Соболь, возможно, связан с тем, что она неоднократно писала, что у нее то провокаторы в штабе, то «засланные казачки», передает агентство «Москва».

«Наверное, люди недобросовестно подходили. Ей надо разбираться со своими сборщиками, как и у кого они собирали», — считает Горбунов.

Любови Соболь отказали в регистрации кандидатов в связи с превышением допустимого числа недействительных подписей. Количество брака в подписях в поддержку Соболь составило 14,67 при допустимом пороге в десять. Горбунов предложил всем несогласным с результатами проверки подписей прийти на заседания окружных избирательных комиссий и отстоять правоту в рамках закона.

Вопросы к качеству подписей за Соболь возникали еще на этапе сбора. Столичные полицейские сообщили, что обнаружили к квартире на Шелепихинской набережной «фабрику по рисовке» подписей в поддержку кандидатки. Позже координатор штаба Соболь Арсений пожаловался на нездоровую атмосферу среди сборщиков. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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