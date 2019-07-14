Глава МГИК обвинил Соболь в давлении на избирком

Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что кандидат в Мосгордуму и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь давила на ведомство. Он рассказал об этом на встрече с журналистами 14 июля.

«Она в сетях заявляла, что к ней предвзято относятся… И через соцсети она давит на избирательные комиссии», — сказал глава МГИК.

Он напомнил, что из 4 940 подписных листов комиссия обнаружила 725 недействительных. В частности, 23 документа оказались заполнены подписантами, «которых не существует», а еще четыре и вовсе мертвыми людьми. Однако сперва под подозрение попала почти тысяча листов.

«То есть ей простили 250 подписей — там, где были незначительные исправления», — отметил председатель.

Несмотря на это, брак составил почти 15 процентов от общего количества, что недопустимо. Из-за этого ей и отказали в регистрации, констатировал Горбунов.

В конце июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили квартиру в Москве, где «рисовались» подписи за Соболь. Молодые люди признались, что за смену они успевали подделать порядка 40 документов, за что им платили две тысячи рублей.

Недавно координатор сборщиков подписей рассказал, как на самом деле велась работа. Юрист хотела, чтобы сотрудники шпионили друг за другом и искали в собственных рядах неких «провокаторов». Да и никакой «дружелюбности», о которой верещит Соболь, нет. Другой молодой человек поделился, что его хотели представить как «провокатора», который в итоге изменил свое мнение и примкнул к рядам блогера Алексея Навального. Он отказался делать лживые заявления на видео из-за чего его и уволили.