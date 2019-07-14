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17:02   14 Июля 2019
Россия

Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

Проверка подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы была завершена, на ее основании Мосгоризбирком сформирует списки зарегистрированных кандидатов.

Кандидатам, у которых нашли большой процент брака и фальшивых подписей, отказали в регистрации.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что все действия Мосгоризбиркома направлены на то, чтобы выборы прошли максимально чисто.

Отказы в регистрации не имеют политической подоплеки — они обусловлены нарушением правил, как бы не пытались раздувать эту тему представители оппозиции, сказал Онищенко ФАН.

Реакция большинства недопущенных до выборов кандидатов ожидаема, но неадекватна, потому как ситуацию пытаются превратить в инструмент для самопиара, считает собеседник СМИ. Об этих кандидатах, работающих на Запад, как правило, становится слышно только в связи какими-то пиар-акциями, а благополучием Москвы они не слишком интересуются.

Онищенко также рассказал, что знает о сборе этими кандидатами подписей за деньги не только из СМИ.

Депутат считает, что властям нужно набраться спокойствия и твердо защищать право людей на чистоту выборов. 

«Это наше будущее, ведь от депутатов, которых мы изберем в Мосгордуму, зависит очень многое», —  заявил Онищенко.

Сейчас важно не дрогнуть перед истерическим давлением, ведь свой провал на выборах так называемые «оппозиционеры» будут объяснять политическими мотивами, заключил он.

«Все эти «Соболи» (юрист ФБК Любовь Соболь - прим. ред) и другие — работают не на благо москвичей. Они действуют с оглядкой на зарубежных политтехнологов, перед которыми и отчитываются. А нужно — отчитываться перед москвичами. А для этого надо предлагать внятную повестку. Знаю, что в Москве есть огромное количество умных, образованных, правильно мотивированных людей, которые могут быть достойно представлены в нашем весьма малочисленном городском депутатском корпусе», - объяснил Онищенко.

Ранее Мосгоризбирком на основании данных МВД и заключений графологов за подделку подписей снял с выборов Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #онищенко #политика #мосгордума #мосгоризбирком

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