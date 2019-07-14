Онищенко объяснил, почему работавшие на Запад кандидаты не смогли честно собрать подписи

Проверка подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы была завершена, на ее основании Мосгоризбирком сформирует списки зарегистрированных кандидатов.

Кандидатам, у которых нашли большой процент брака и фальшивых подписей, отказали в регистрации.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что все действия Мосгоризбиркома направлены на то, чтобы выборы прошли максимально чисто.

Отказы в регистрации не имеют политической подоплеки — они обусловлены нарушением правил, как бы не пытались раздувать эту тему представители оппозиции, сказал Онищенко ФАН.

Реакция большинства недопущенных до выборов кандидатов ожидаема, но неадекватна, потому как ситуацию пытаются превратить в инструмент для самопиара, считает собеседник СМИ. Об этих кандидатах, работающих на Запад, как правило, становится слышно только в связи какими-то пиар-акциями, а благополучием Москвы они не слишком интересуются.

Онищенко также рассказал, что знает о сборе этими кандидатами подписей за деньги не только из СМИ.

Депутат считает, что властям нужно набраться спокойствия и твердо защищать право людей на чистоту выборов.

«Это наше будущее, ведь от депутатов, которых мы изберем в Мосгордуму, зависит очень многое», — заявил Онищенко.

Сейчас важно не дрогнуть перед истерическим давлением, ведь свой провал на выборах так называемые «оппозиционеры» будут объяснять политическими мотивами, заключил он.

«Все эти «Соболи» (юрист ФБК Любовь Соболь - прим. ред) и другие — работают не на благо москвичей. Они действуют с оглядкой на зарубежных политтехнологов, перед которыми и отчитываются. А нужно — отчитываться перед москвичами. А для этого надо предлагать внятную повестку. Знаю, что в Москве есть огромное количество умных, образованных, правильно мотивированных людей, которые могут быть достойно представлены в нашем весьма малочисленном городском депутатском корпусе», - объяснил Онищенко.

Ранее Мосгоризбирком на основании данных МВД и заключений графологов за подделку подписей снял с выборов Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова.