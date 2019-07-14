На митинг кандидатов с поддельными подписями пришло лишь несколько сотен человек

Лишь 40 человек подошли к началу митинга оппозиции в московском Новопушкинском сквере, сообщил корреспондент «Политики сегодня» с места событий 14 июля.

Он отметил наличие машин ДПС «со всех сторон», нескольких сотрудников полиции и телекамеры с фотоаппаратами. На данный момент в сквере тихо, присутствуют всего 30–40 человек, что видно на фото. Один из них уже дает интервью.

После старта события несколько сотен вспомнили о «встрече» и подтянулись в сквер.

Напомним, что организаторы пригласили людей на встречу с независимыми кандидатами в Московскую городскую думу, такими как Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Столичная избирательная комиссия обнаружила у претендентов большой брак подписей, в связи с чем отказала в регистрации на выборы.

Поскольку «встреча» подразумевает большое количество людей, она попадает под закон о митингах. Но организаторы решили, что им не стоит уведомлять об этом правительство Москвы, поэтому событие считается несанкционированным. Ранее заместитель главы Департамента региональной безопасности города Василий Олейник призвал не посещать мероприятие, так как это грозит задержанием.

12 июля состоялась пресс-конференция по выборам в МГД, в которой поучаствовал член Общественной палаты Илья Ремесло. Он рассказал, что половина подписей за независимых кандидатов проставлена мертвыми людьми. В конце июня правоохранительные органы обнаружили «фабрику» подписей за соболь. Аналогичная «служба» помогала и другим свободным кандидатам.