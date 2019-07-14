Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

 Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет

Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет
Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

 Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

 США объявят о санкциях против Турции до 21 июля

США объявят о санкциях против Турции до 21 июля
Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

Член СПЧ назвал неправильной позицией митинг из-за забракованных подписей

 Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет

Прокуратура выяснит, почему пруд под Саратовом окрасился в сине-зеленый цвет
Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двух россиян придавило веткой 500-летнего платана у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

 Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

 США объявят о санкциях против Турции до 21 июля

США объявят о санкциях против Турции до 21 июля
14:27   14 Июля 2019
Россия

На митинг кандидатов с поддельными подписями пришло лишь несколько сотен человек

На митинг кандидатов с поддельными подписями пришло лишь несколько сотен человек

Лишь 40 человек подошли к началу митинга оппозиции в московском Новопушкинском сквере, сообщил корреспондент «Политики сегодня» с места событий 14 июля.

Он отметил наличие машин ДПС «со всех сторон», нескольких сотрудников полиции и телекамеры с фотоаппаратами. На данный момент в сквере тихо, присутствуют всего 30–40 человек, что видно на фото. Один из них уже дает интервью.

митинг

После старта события несколько сотен вспомнили о «встрече» и подтянулись в сквер.

На митинг кандидатов с поддельными подписями пришло лишь несколько сотен человек

Напомним, что организаторы пригласили людей на встречу с независимыми кандидатами в Московскую городскую думу, такими как Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Столичная избирательная комиссия обнаружила у претендентов большой брак подписей, в связи с чем отказала в регистрации на выборы.

Поскольку «встреча» подразумевает большое количество людей, она попадает под закон о митингах. Но организаторы решили, что им не стоит уведомлять об этом правительство Москвы, поэтому событие считается несанкционированным. Ранее заместитель главы Департамента региональной безопасности города Василий Олейник призвал не посещать мероприятие, так как это грозит задержанием.

12 июля состоялась пресс-конференция по выборам в МГД, в которой поучаствовал член Общественной палаты Илья Ремесло. Он рассказал, что половина подписей за независимых кандидатов проставлена мертвыми людьми. В конце июня правоохранительные органы обнаружили «фабрику» подписей за соболь. Аналогичная «служба» помогала и другим свободным кандидатам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#митинг #мосгордума #мосизбирком #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...