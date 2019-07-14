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14:30   14 Июля 2019
Россия

Боярский рассказал, как Госдума повышает цифровую грамотность населения

Боярский рассказал, как Госдума повышает цифровую грамотность населения

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей. На онлайн-платформе гражданам расскажут, какую информацию можно доверять интернету, а какую — нет. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов и подчеркнул, что хакерские атаки происходят каждую секунду.

Обучать россиян цифровой гигиене нужно уже давно, считает первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и депутат Госдумы Сергей Боярский.

В мае это года во многих российских городах специалисты проверили знания граждан об информационных технологиях. Лучшие результаты Digital Диктанта показал Петербург, худшие — Курская область.

«Те, кто готовились к цифровому диктанту — в лидерах. Те, кто не готовились — нет.  Худший результат не имеет никакого значения, потому как мы проводим тестирования не для выявления победителя, а для того, чтобы проверить знания и привлечь внимание», — пояснил Боярский «Политике Сегодня».

Правительство хочет повысить цифровую грамотность населения, но Госдума уже занимается этим

Совместно с лабораторией Касперского комитет проводит вебинары, на которых рассказывает об опасностях, подстерегающих пользователя в Интернете, а также  как защищать личные данные в сети. Делает это комитет просто и понятно — в игровой форме.

«Уверен, что таких проектов будет все больше, потому что цифры приходят в жизнь каждого человека.  Я приветствую любые начинания в этой сфере. Поставлена задача президенту произвести прорыв в цифровой экономике», — дополнил Боярский.

Депутат отмечает, что в нашу жизнь со временем придут цифровые нотариаты, цифровая подпись, цифровые водительские удостоверения, цифровые паспорта и многое другое. Все это заменит макулатуру, которую легко подделать или потерять. Проблема состоит в создании юридической базы, которая позволит законодательно обеспечить цифровые технологии.

«Мы должны сделать этот переход понятным, комфортным, а главное - безопасным», — говорит Боярский.  

Необходимость юридической базы для электронных подписей осознали не так давно. Брешь в законе оказалась большой: несколько человек лишились имущества. 

«У нас в принципе есть технологии, которые позволяют производить сделки по недвижимости с помощью цифровой подписи, но мошенники оказались быстрее, умнее, чем законодатели», — сетует депутат.

Правительство хочет повысить цифровую грамотность населения, но Госдума уже занимается этим

Так, например, «Ъ» рассказал историю Михаила Белоусова, живущего на Кутузовском проспекте в Москве. Мужчина готовился приобрести автомобиль, — задумался о покупке парковочного места и подал документы. Но получил отказ. Выяснилось, что Михаил давно не живет в «сталинке»: квартира продана. Это подтверждают и документы из Росреестра, удивляется мужчина: во всех выписках грубо подделана его электронная подпись.

Чтобы решить проблему, нужно было по старой схеме идти в МФЦ и ставить запрет на проведение сделок со своей собственностью с электронной подписью. Сейчас в первом чтении приняли обратную процедуру, говорит Боярский.

«Теперь идти никуда не нужно: автоматически будет стоять запрет, а вот если вы захотите воспользоваться правом цифровой подписи, тогда вам нужно будет сходить в МФЦ и написать соответствующее заявление», — уточняет Боярский.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #общество #цифровые технологии #сергей боярский

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