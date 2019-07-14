Боярский рассказал, как Госдума повышает цифровую грамотность населения

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей. На онлайн-платформе гражданам расскажут, какую информацию можно доверять интернету, а какую — нет. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов и подчеркнул, что хакерские атаки происходят каждую секунду.

Обучать россиян цифровой гигиене нужно уже давно, считает первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и депутат Госдумы Сергей Боярский.

В мае это года во многих российских городах специалисты проверили знания граждан об информационных технологиях. Лучшие результаты Digital Диктанта показал Петербург, худшие — Курская область.

«Те, кто готовились к цифровому диктанту — в лидерах. Те, кто не готовились — нет. Худший результат не имеет никакого значения, потому как мы проводим тестирования не для выявления победителя, а для того, чтобы проверить знания и привлечь внимание», — пояснил Боярский «Политике Сегодня».

Совместно с лабораторией Касперского комитет проводит вебинары, на которых рассказывает об опасностях, подстерегающих пользователя в Интернете, а также как защищать личные данные в сети. Делает это комитет просто и понятно — в игровой форме.

«Уверен, что таких проектов будет все больше, потому что цифры приходят в жизнь каждого человека. Я приветствую любые начинания в этой сфере. Поставлена задача президенту произвести прорыв в цифровой экономике», — дополнил Боярский.

Депутат отмечает, что в нашу жизнь со временем придут цифровые нотариаты, цифровая подпись, цифровые водительские удостоверения, цифровые паспорта и многое другое. Все это заменит макулатуру, которую легко подделать или потерять. Проблема состоит в создании юридической базы, которая позволит законодательно обеспечить цифровые технологии.

«Мы должны сделать этот переход понятным, комфортным, а главное - безопасным», — говорит Боярский.

Необходимость юридической базы для электронных подписей осознали не так давно. Брешь в законе оказалась большой: несколько человек лишились имущества.

«У нас в принципе есть технологии, которые позволяют производить сделки по недвижимости с помощью цифровой подписи, но мошенники оказались быстрее, умнее, чем законодатели», — сетует депутат.

Так, например, «Ъ» рассказал историю Михаила Белоусова, живущего на Кутузовском проспекте в Москве. Мужчина готовился приобрести автомобиль, — задумался о покупке парковочного места и подал документы. Но получил отказ. Выяснилось, что Михаил давно не живет в «сталинке»: квартира продана. Это подтверждают и документы из Росреестра, удивляется мужчина: во всех выписках грубо подделана его электронная подпись.

Чтобы решить проблему, нужно было по старой схеме идти в МФЦ и ставить запрет на проведение сделок со своей собственностью с электронной подписью. Сейчас в первом чтении приняли обратную процедуру, говорит Боярский.