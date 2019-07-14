Глава Мосгоризбиркома призвал всех кандидатов бороться до конца

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в воскресенье, 14 июля, призвал всех кандидатов на выборы в Мосгордуму бороться до конца, но в рамках правового поля. По его словам, итоговое решение о регистрации кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму примут на заседании окружной избирательной комиссии во вторник, 16 июля.

«Те, кому откажут в регистрации, вправе обратиться в суд и обжаловать решение окружной комиссии. Поэтому бороться надо до конца, но в рамках правового поля», — сказал Горбунов в ходе брифинга.

Глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что комиссия настроена ко всем кандидатам доброжелательно, а высокий процент брака в подписных листах может быть связан с недобросовестным сбором подписей. По его словам, в ходе избирательной кампании как для Соболь, так и для других кандидатов создали все условия для сбора подписей — выделили наряды полиции в местах, где собирали подписи.

«Чтобы не было никаких эксцессов, чтобы не было каких-то нападений», — объяснил Валентин Горбунов.

Избирательная комиссия не зарегистрировала девять кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, потому что выявила брак в собранных подписях, что является основанием для отказа в регистрации. Вопросы к качеству подписей за Соболь и Гудкова возникали еще на этапе сбора.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, на Шелепихинской набережной обнаружили квартиру, где граждане подделывали подписи для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы.