В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей

Центральная избирательная комиссия не имеет претензий к сотрудникам Мосизбиркома, которые принимают и проверяют подписи независимых кандидатов в столичный парламент. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Николай Булаев в интервью РИА Новости 14 июля.

Он напомнил, что самовыдвиженцы должны предоставить «несколько иной пакет документов», нежели партийные претенденты.

«Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у нее нет», — продолжил замглавы.

Если доля «бракованных» подписных листов слишком велика, значит сбор подписей проходил некачественно. При выявлении «мертвых душ», как это было в документах Любови Соболь, этим должны заниматься правоохранительные органы, а не Мосизбирком, отметил Булаев.

«Уверен, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов», — подчеркнул он.

Напомним, что 5 июля закончилось выдвижение кандидатов в Московскую городскую думу. До 16 июля будет проходить проверка подписей всех 426 претендентов, после чего комиссия составит списки зарегистрированных кандидатов. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября.