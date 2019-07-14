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13:47   14 Июля 2019
Россия

Правительство Москвы предупредило о незаконности акции оппозиции 14 июля

Правительство Москвы предупредило о незаконности акции оппозиции 14 июля

Московские власти напомнили организаторам несанкционированного митинга в городе 14 июля об ответственности за проведение незаконных акций.

Замглавы Департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник заявил, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подразумевает под собой сбор большого числа людей и попадает под закон об организации митингов.

Организаторы мероприятия не уведомили заранее представителей исполнительной власти об акции, что делает мероприятие несанкционированным, пишет Inforeactor. Акция в Новопушкинском сквере может представлять угрозу для безопасности граждан, а организаторов мероприятия могут задержать, предупреждают в правоохранительных органах.

Организаторы акции приглашают на встречу с участниками несанкционированного митинга кандидатов Любовь Соболь, Илью Яшина и представителя либеральной общественности Дмитрия Гудкова. Их всех не допустили до выборов в Мосгордуму, так как их подписные листы были признаны экспертами фальшивыми.

Правоохранители обнаружили в Москве целый штаб по подделке подписей в поддержку Соболь, что вызвало резонанс в обществе, после чего представители журналистской общественности потребовали, чтобы юрист «ФБК» отказалась от участия в выборах.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло провел расследование и установил, что порядка 20 процентов подписей из подписных листов Соболь и Дмитрия Гудкова «поставлены» «мертвыми душами».

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #митинг #общество #мосгордума

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