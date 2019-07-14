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13:15   14 Июля 2019
Россия

Мощи Петра и Февронии привезут в Храм Христа Спасителя

Мощи Петра и Февронии привезут в Храм Христа Спасителя

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии доставят в Храм Христа Спасителя в воскресенье, 14 июля. В связи с этим событием состоится праздничный молебен, который проведет патриарх Кирилл. Богослужение начнется в 15:00, прийти могут все желающие, сообщает «Москва 24».

Верующих начнут допускать к мощам святых благоверных Петра и Февронии Муромских с 15 по 20 июля. Прикоснуться к святыне можно будет с 8 утра до 20:00 вечера.

Очередь желающих поклониться мощам будет формироваться на Пречистенской набережной. В случае, если число паломников будет больше, очередь будет начинаться от станции метро «Парк культуры».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #религия #общество #мощи #храм христа спасителя

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