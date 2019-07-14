Мосгоризбирком рассказал, что Соболь «поддержали» четыре мертвеца

Кандидат в Московскую городскую думу, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь сдала подписные листы, почти 15 процентов которых оказались недействительными, сообщили в пресс-службе столичной избирательной комиссии 14 июля.

Всего в ведомство поступило 4 940 подписей. Из них 725 признали недействительными или недостоверными. Например, имели место быть несоответствующие данные или ошибки в ФИО. 23 документа оказались заполнены подписантами, «которых не существует», а еще четыре и вовсе мертвыми людьми.

«Таким образом, «брак» в подписях избирателей составил 14,67 процентов, что на 4,67 процентов выше допустимого законом порога в десять процентов, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации», — объяснили в пресс-службе.

Помимо этого, комиссия не предъявляла к Соболь претензий на ее «многочисленные нарушения, допущенные во время подписной кампании». Вместо этого, специалисты указывали на недопустимость подобных действий и требовали их устранения.

«Все жалобы и претензии со стороны кандидата рассматривались и удовлетворялись, например — по заявлению кандидата ей была предоставлена охрана МВД для обеспечения безопасности ее агитаторов и пикетов», — добавили в публикации.

Решение о ее регистрации примут во вторник, 16 июля, на заседании окружной избирательной комиссии. В сообщении указали, что юрист может посетить его и предоставить обоснованные замечания и итоговому протоколу.

«В случае несогласия с решением комиссии, кандидат Л. Соболь вправе обратиться в суд для рассмотрения решения окружной избирательной комиссии», — дополнили в пресс-службе.

Напомним, что 5 июля закончилось выдвижение кандидатов в Московскую городскую думу. До 16 июля будет проходить проверка подписей всех 426 претендентов, после чего комиссия составит списки зарегистрированных кандидатов. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября.