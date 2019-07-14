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 В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей

В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей
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13:20   14 Июля 2019
Россия

Боярский посоветовал незарегистрированным из-за подписей кандидатам идти в суд

Боярский посоветовал незарегистрированным из-за подписей кандидатам идти в суд

Депутат Государственной думы Сергей Боярский в воскресенье, 14 июля, прокомментировал решение Мосгоризбиркома не регистрировать всех самовыдвиженцев от 43-го округа столицы, которые должны были предоставить подписи в поддержку. Причина отказа — большое количество брака в подписных листах.

По его словам, все процедуры проводятся в рамках закона, а те, кто не согласился с решением государственных институтов, может& оспорить их в суде.

«Хочется верить, что все идет в рамках установленных процедур. А если кто-то с чем-то не согласен, всегда есть возможность оспорить решение», — сказал Боярский.

Депутат в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело» отметил, что любая власть, дорожащая репутацией, стремится к общепризнанным и легитимным выборам, результаты которых нельзя подвергнуть сомнению. Поэтому проводится работа на всех государственных уровнях — Госдума совершенствует выборное законодательство, а главы регионов административными методами стараются обеспечить чистоту и прозрачность выборов административными методами.

Помимо ставленницы скандально известного блогера Навального Мосгоризбирком не зарегистрировал Сергея Митрохина, Андрея Соколова, Сергея Троицкого и других кандидатов, которые шли не от думских партий. «Юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь не согласилась с решением Мосгоризбиркома и объявила голодовку.

Представитель избирательной комиссии ответили, что количество брака в подписях в поддержку Соболь находится на уровне 15 процентов, тогда как максимально допустимая планка установили на уровне десяти. Также Соболь оказалась фигурантом нескольких скандалов — правоохранители на Шелепихинской набережной обнаружили конспиративную квартиру, в которой сторонники юриста так называемого ФБК подделывали подписи москвичей для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #мосгордума #мосгоризбирком

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