Бракованные подписи не пустили на выборы девять кандидатов в Мосгордуму

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказали в регистрации. Четверо из них выдвигались по 8 избирательному округу: кандидат от партии «Коммунисты России» Михаил Орлов, Владимир Путь от «Возрождения аграрной России»,и самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Также в документе Мосгоризбиркома сообщается, что не был зарегистрирован кандидат в 13 округе Михаил Корнеев от «Национального курса», самовыдвиженец Ирина Собянина по 28 округу и Вера Дегтярева по 30-му округу.

Также не был зарегистрирован кандидат в 13 округе Михаил Корнеев от «Национального курса», самовыдвиженец Ирина Собянина по 28 округу и Вера Дегтярева по 30-му округу.

Самовыдвиженцам Алексею Алексееву от 41 округа и Александру Руденко от 42 округа также отказали в регистрации.

Также Мосгоризбирком сообщил, что у кандидата Любови Соболь в подписных листах был выявлен брак выше допустимого, что стало основанием для отказа в регистрации.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что всем самовыдвиженцам в по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, «яблочнику» Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, вероятно, откажут в регистрации.

Кандидат Дмитрий Гудков ранее сообщал, что эксперты выявили брак в собранных им подписях, который превысил допустимую норму, из-за чего его кандидатуру также не смогут зарегистрировать. Он заявил, что хочет обжаловать это решение.

Мосгоризбирком до 16 июля будет проводить проверку собранных подписей, после чего сформирует списки зарегистрированных кандидатов.