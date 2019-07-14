Оппозиция воспользовалась «подписью» мертвого отца солиста группы «Хлеб»

Член Общественной палаты Илья Ремесло предоставил еще один факт, доказывающий, что кандидаты в Мосгордуму от оппозиции подделывали подписные листы. На этот раз они решили воспользоваться мертвым отцом медийного лица — солиста музыкальной группы «Хлеб» Дениса Кукояки.

Недавно в Telegram-канале общественника появился пост, который объясняет, как независимые кандидаты в МГД, в частности Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов, собирали подписи у мертвецов.

Директор так называемого ФБК Леонид Волков попытался опровергнуть публикацию, заявив, что это — «фотографии могил однофамильцев». Ремесло же пояснил, что у этих «тезок» полностью совпадают не только имена, но и паспортные данные и даже регистрация.

Претендента в московский парламент Кирилла Гончарова, согласно данным общественника, поддержал некий Кукояка Александр Анатольевич. Небольшое расследование показало, что мужчина — отец известного блогера и музыканта Дениса Кукояки. Но он умер еще два года назад.