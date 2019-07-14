Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Мосгоризбиркома призвал всех кандидатов бороться до конца

Глава Мосгоризбиркома призвал всех кандидатов бороться до конца

 В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей

В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей
Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

 Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив

Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

 США объявят о санкциях против Турции до 21 июля

США объявят о санкциях против Турции до 21 июля
Глава Мосгоризбиркома призвал всех кандидатов бороться до конца

Глава Мосгоризбиркома призвал всех кандидатов бороться до конца

 В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей

В ЦИК уверены в объективной работе Мосгоризбиркома по проверке подписей
Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

 Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив

Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив
Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

 США объявят о санкциях против Турции до 21 июля

США объявят о санкциях против Турции до 21 июля
12:50   14 Июля 2019
Россия

Оппозиция воспользовалась «подписью» мертвого отца солиста группы «Хлеб»

Оппозиция воспользовалась «подписью» мертвого отца солиста группы «Хлеб»

Член Общественной палаты Илья Ремесло предоставил еще один факт, доказывающий, что кандидаты в Мосгордуму от оппозиции подделывали подписные листы. На этот раз они решили воспользоваться мертвым отцом медийного лица — солиста музыкальной группы «Хлеб» Дениса Кукояки.

Недавно в Telegram-канале общественника появился пост, который объясняет, как независимые кандидаты в МГД, в частности Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов, собирали подписи у мертвецов.

Директор так называемого ФБК Леонид Волков попытался опровергнуть публикацию, заявив, что это — «фотографии могил однофамильцев». Ремесло же пояснил, что у этих «тезок» полностью совпадают не только имена, но и паспортные данные и даже регистрация.

Претендента в московский парламент Кирилла Гончарова, согласно данным общественника, поддержал некий Кукояка Александр Анатольевич. Небольшое расследование показало, что мужчина — отец известного блогера и музыканта Дениса Кукояки. Но он умер еще два года назад.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#выборы #общественная палата #хлеб #мосгордума #ремесло

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...