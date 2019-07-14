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12:24   14 Июля 2019
Россия

Пассажирский теплоход столкнулся с яхтой на Волге

Пассажирский теплоход столкнулся с яхтой на Волге

Столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» с прогулочной яхтой «Потудань» произошло в Ярославской области.

Происшествие случилось в ночь на субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. К месту инцидента прибыли спасатели из Углича и Рыбинска и оперативная группа. В результате аварии никто не пострадал. Отмечается, что после столкновения яхта ушла на дно.

Ранее в июле сообщалось, что в Крыму парусно-моторная яхта «Романтика» села на мель в 200 метрах от берега в районе бухты Капсель. Спасатели «Крым-Спас» приехали для оказания помощи.

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Автор: Ольга Шпакова
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